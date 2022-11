Benevento | c’è l’arbitro da trasferta a Ferrara | fischia Meraviglia | Strega imbattuta

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Seconda stagionale per Francescodi Pistoia con il. Il fischietto toscano è stato designato per dirigere il match di sabato del “Paolo Mazza” tra i giallorossi e la Spal. In questo campionato ha già incrociato la squadra di Fabio Cannavaro, arbitrata a Bolzano in occasione del pareggio con il Sudtirol (1-1). Nell’ultimo match con il Bari, tra l’altro,era l’assistente al var di Federico Dionisi de L’Aquila. La curiosità, semmai, è legata al fatto che il fischietto pistoiese vanta altri due precedenti con il, sempre fuori casa: le vittorie a Crotone e Terni, entrambe per 0-2, della scorsa stagione. Gli assistenti contro l’undici di Daniele De Rossi saranno Alessio Saccenti di Modena, alla prima con i sanniti, e Daniele ...