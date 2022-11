Belen Rodriguez e Mara Venier insieme in tv | tutto merito di un famoso conduttore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 10 novembre 2022) Domani sera la regina della domenica e la conduttrice delle Iene sarannoin diretta per un evento davvero speciale. Rai e Mediaset continuano la guerra all'ultimo share che da settembre a maggio si gioca principalmente sulle prime serate. Dal lunedì alla domenica i palinsesti si sfidano e mentre la Rai sceglie sempre più spesso di puntare sulla fiction, Mediaset è concentrata sui grandi show. I vertici Mediaset infatti puntano sui grandi reality show come il Gf Vip o L'Isola dei famosi senza però dimenticare tutta la fila di programmi tv promossi da Maria De Filippi. Dal canto suo la Rai è imbattibile sulle fiction tra Mina Settembre e Doc nelle tue mani senza dimenticare i nuovi debutti. La regina di Rai Uno è indubbiamenteche ogni domenica ospita personaggi del mondo dello spettacolo nel suo show. In Mediaset ...