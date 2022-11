Bastoni Tottenham Sun | pronta l’offerta Spurs a gennaio

(Di giovedì 10 novembre 2022), glici provano per la prossima sessione di mercato invernale. Qual è la situazione Come riferito dal Sun, ilvorrebbe regalare Alessandroad Antonio Conte. Glisarebbero pronti a mettere mano al portafoglio, mettendo sul tavolo almeno 50 milioni di euro per il centrale. Che potrebbero però non bastare in ogni caso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

2 Antonio Conte in pressing per Alessandro: secondo il Sun , il tecnico sta insistendo con ilper avere il difensore dell' Inter .(getty images) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. tutte le notizie di contemercato ...Manca poco alla sosta e i top club pensano già alle mosse di mercato da giocare a gennaio, in Premier League si vuol fare bottino pieno ...Il tecnico del Tottenham, in una delle ultime uscite pubbliche è stato molto chiaro. "Non siamo pronti per vincere, ci manca ancora ...