Basket | Petrucci | “Nazionale lasciata sola | andremo in Tribunale con chi rifiuta la convocazione”

(Di giovedì 10 novembre 2022) “È una. Tante volte è bello essere soli però sia i presidenti di Serie A sia gli allenatori comprendano che la Federazione ha delle regole e l’Eurolega non è superiore. I giocatori sono in difficoltà nel dover fare una scelta ma la scelta la faremo noi convocando tutti. Anche gli allenatori ‘amici’, che poi sono amici quando serve, sappiano che la prossimasarà a tutti, dal primo giorno, senza nessuna eccezione”. Lo ha detto il presidente della Feder, Gianni, in una sfuriata alla vigilia della sfida quasi decisiva contro la Spagna per la qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali: “Capita solo nelche si creino polemiche perché nel calcio non c’è questa possibilità. Anche in quello sport ci sono state ...

Poche città in Italia vivono ilcome Pesaro, il primo ringraziamento al presidenteè per il Centro Federale che nascerà nella nostra città. Siamo felici di ospitare una partita così ..."Oggi viene siglato un accordo che ha una portata storica ha detto Giovanni- Per la ... l'NBA è il sogno di tutti i ragazzi che giocano a, me compreso. Questo è un progetto stupendo ... La 6a puntata di “Basket on-ER”. Tra gli ospiti: Petrucci, Facchini e Lotesoriere La Sala Rossa del Comune di Pesaro ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione di Italia-Spagna, partita valida per la qualificazione al Mondiale che nell'estate 2023 si ...PESARO Cresce l’attesa per la sfida in programma domani sera alle 21 tra l’Italia e la Spagna valevole per le qualificazioni alla Fiba World Cup 2023. Da oggi si aggregheranno al ...