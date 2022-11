Barcellona | Piqué | “Mi sono ritirato perché in questo club mi sentivo fuori posto”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il difensore del, Gerard, che ha ufficialmente detto addio al cacio giocato, ha spiegato nel corso di un’intervista concessa ad ‘As’ le motivazione di questa sua scelta: “Prima che iniziasse la stagione miincontrato con Xavi e mi disse che sarebbe stato difficile giocare, ma ho voluto provare ugualmente. Le sensazioni ad inizio stagione non erano delle migliori e ho pensato che la pausa di settembre sarebbe stata una buona occasione per prendere una decisione. Il fatto che ci fossero degli infortuni nel mio ruolo ha ritardato la mia decisione, altrimenti avrei lasciato prima. Misentitodopo l’esclusione contro Elche e Valladolid, in quel momento ho preso la decisione di lasciare il“. SportFace.

Gerard, difensore del, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a dare l'addio al calcio Gerard, difensore del, ha spiegato ad AS i motivi che lo hanno portato a dire addio ...Ilha faticato tanto per vincere la partita contro l' Osasuna. L'espulsione di, alla sua ultima partita da giocatore si è unita a quella di Lewandowski per un doppio giallo in venti ...