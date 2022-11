Banksy in Ucraina? Spuntano due opere contro Putin vicino Kiev – Le foto

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ilgrafo Ed Ram ha diffuso diverse immagini della città parzialmente distrutta di Borodyanka, in. Tra queste ne appaiono due che ritraggono dei graffiti che sembrerebbero portare a. La prima rappresenta un bimbo judoka che stende a tappeto un uomo adulto, con un richiamo al presidente russo Vladimir, sospeso da presidente onorario della federazione internazionale di Judo a seguito dell’invasione militare in. La seconda ritrae due bimbi dipinti su alcuni blocchi di marmo che sembrano giocare su un’altalena che nella realtà è un cavallo di frisia, ostacolo difensivo per impedire l’avanzata del nemico. «Qualcuno sa se è un #?», chiede sui suoi account social ilgrafo. «Ancora nessuna rivendicazione, ma pochi dubbi che sia lui», ...

Sono due le opere di Banksy comparse a Borodyanka, insediamento urbano nei pressi di Kiev, in Ucraina.