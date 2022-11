Bambino piange tutto il volo da Budapest a Manchester perché una signora si rifiuta di cedergli il posto al finestrino | com’è andata

(Di giovedì 10 novembre 2022) Colpa di un bug del sistema di prenotazioni? Secondo la Ryanair si. Ecco i fatti. Ryan, 6 anni, deve salire su un aereo diretto dae i suoi genitori hanno prenotato per lui unal. Ma appena sale, iltrova unaseduta su quella che avrebbe dovuto essere la sua poltrona. La mamma, Adi Bandli, chiede se ci sia stato un disguido che in effetti c’è stato: la prenotazione delè stata fatta da tutti e due. La donna non vuole saperne di spostarsi e così Ryan non si siede alil. “È unmolto attivo e poggiare la testa sullo aiuta a stare tranquillo durante il ...

Fanpage.it

Adi Bandli , la mamma del piccolo Ryan, ha spiegato di aver pagato un sovrapprezzo per riservare quel sediolino a suo figlio: 'È unmolto attivo - ha detto - poggiare la testa sul finestrino ......vita di uomo che si infila le mutandine e il reggiseno della compagna dopo avere litigato e... Non ricordo nessuno dei libri che ho letto da". Mentiva, eppure c'era in questa ... Come calmare il bambino che piange e farlo dormire: il metodo più efficace secondo la scienza I suoi genitori avevano prenotato il posto finestrino per lui, ma una volta salito sull'aereo ha scoperto che il sediolino era occupato da un'altra passeggera. Il viaggio da Budapest ...Grave lutto sconvolge Casavatore. Giovanni Ganzerli, storico dipendente della macelleria “Gasparino”, si è spento prematuramente ...