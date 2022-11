Avellino | denuncia per tentata truffa e guida senza patente

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia dihannoto un 25enne del posto per “” e “”. È accaduto in orario pomeridiano nei pressi dell’ospedale “Moscati”. Il giovane, alladi una Fiat Punto, avrebbe simulato un incidente con un’autovettura condotta da un anziano, pretendendo del denaro quale risarcimento per l’asserito danno. Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile, già impegnata in quell’area nell’ambito dei servizi di perlustrazione del territorio. Alla vista della “Gazzella” il giovane è subito risalito in auto e si è dato alla fuga. Bloccato dai Carabinieri dopo un breve inseguimento, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della ...

