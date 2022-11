“Aumenti fino a 500 euro” Pensioni | notizia ottima per gli italiani

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un aumento delleminime. Questo è di fatto il nuovo decreto firmato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti mercoledì 9 novembre. Si tratta della consueta “perequazione”, ovvero l’adeguamento degli assegnistici alla dinamica dei prezzi. Un dettaglio che in un periodo complesso come questo, in relazione al caro energia, significa un corposo aumento dell’assegnostico. Ma andiamo a vedere qualche cifra. Parliamo di fatto di +7,3%, in considerazione dei dati Istat disponibilial 3 novembre scorso. Se ad esempio si prende il solo trattamento minimo, si passa da 525,38 a 563,73ovvero circa 38in più al mese. Alla fine dell’anno sono quasi 500(considerando le tredici mensilità). Tra l’altro su questi importi non c’è ...

