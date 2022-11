SPORTFACE.IT

si troveranno a fare i conti con questi aumenti in maniera ancora più drastica , perché ... Nuoto, corro, faccio verticali, ma ufficialmente pratico. Sto seduta solo quando sono sul ......perché valido come ultimo test prima dei mondiali in vasca corta di Melbourne (13 - 18) in ... Gallesi che ha dovuto riprogrammare interamente la sua preparazioneper via della ... Atletica, il 18 dicembre torna la tradizionale Maratona di Pisa Atletica, il 18 dicembre torna la tradizionale Maratona di Pisa. Chiunque volesse potrà avrà tempo per iscriversi fino alle ore 12:00 del 15 dicembre consultando il sito www.cetilarmaratonadipisa.com.Tanti argomenti e tante voci nel nuovo talk di Atletica TV. Una puntata ricchissima con ospite l’azzurro Pietro Riva, dopo una stagione su pista e su strada che l’ha visto migliorarsi in ogni distanza ...