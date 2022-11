Assindatcolf | costo per badanti può arrivare a 30mila euro l' anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Italia una persona non autosufficiente che vuole essere assistita in casa da una badante puòa spendere 2.641,61al mese, che diventano 29.783,14all': ilcomprende la regolare assunzione di una lavoratrice a tempo pieno in regime di convivenza ma anche quello di una sostituta, necessaria per coprire i giorni e le ore di riposo previsti obbligatoriamente dal CCNL. Sono questi i risultati di uno studio elaborato da, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, presentato in occasione dell'evento “Nuove prospettive per la non autosufficienza: tra raccomandazioni dell'EU Care Strategy e la riforma del Disegno di Legge Delega italiano”, organizzato a Roma, presso la sala Einaudi di Confedilizia.Nel dettaglio, il ...