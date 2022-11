Ascolti tv | come è andato il ritorno di Zelig

Leggi su 361magazine

Buon debutto per lo show di Canale 5 Nella serata di ieri sera, 9 novembre, èad aggiudicarsi la serata. Lo show di Canale 5 ha ottenuto 2.656.000 spettatori pari al 20.6% di share. Alle spalle, su Rai Uno, Cena con Delitto – Knives Out con 2.452.000 spettatori pari al 15% di share. Su Rai2 Addio al Nubilato ha registrato 864.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha Inizio ha ottenuto 888.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Chi l'ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.951.000 spettatori pari ad uno share del 12.1%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 553.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 519.000 spettatori con uno share del 4%.