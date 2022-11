Arresti per tortura nel carcere di Bari | la novità non è la violenza ma chi ha denunciato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nelle scorse ore sono stati disposti glidomiciliari per tre agenti di polizia penitenziaria in servizio neldie altri sei sono stati sospesi dal servizio per un anno. L’accusa per i primi è quella di, per un presunto pestaggio nei confronti di una persona detenuta che sarebbe avvenuto lo scorso 27 aprile. Ai secondi, che avrebbero assistito alla scena senza muovere un dito, è contestato il concorso in. Sono sotto indagine anche tre infermieri e il medico di guardia all’infermeria dell’istituto. Non avrebbero segnalato le ferite sul corpo del detenuto, coprendo così gli abusi che sapevano essere stati subiti. Nulla di nuovo sotto il sole, si potrebbe pensare. Dopo che tutta Europa ha visto le immagini riprese dalle videocamere interne al...