Appalti e voti | terremoto giudiziario in Calabria | 72 indagati Anche vicepresidente del Consiglio regionale Iacucci Pd

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e turbativa d’asta con l’aggravante “di avere commesso il fatto con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione”. Sono tutte le accuse contestate al sindaco di Rende Marcello Manna. Ce n’è quanto basta per definire “” l’inchiesta della Procura di Cosenza, guidata da Mario Spagnuolo, sulla gestione dei lavori pubblici da parte dell’amministrazione da lui guidata. Tra gli, per corruzione, c’èil ...