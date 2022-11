Antonella Fiordelisi attaccata da Selvaggia Roma | il motivo

Francesco Chiofalo si è lasciato andare ad un lunghissimo sfogo nei confronti della sua ex fidanzata. L'influencer, infatti, ha avuto (tanto) da ridire sui suoi genitori, confermando le accuse (ed aggiungendone altre molto gravi) dell'ultimo ex, Gianluca Benincasa ....L'ingresso nella casa del GF Vip di alcuni nuovi concorrenti, tra cui Luca Onestini , ha evidentemente alterato gli equilibri fino ad ora costruiti dagli altri 'vipponi'. Gf Vip,plagiata dal padre: 'Userà Edoardo finché gli servirà'. Parla l'ex Francesco Chiofalo Gf Vip, Guenda Goria critica Nikita Pelizon: 'Incoerenza pazzesca: un giorno è fidanzata, l'...Antonella Fiordelisi, Chiofalo: "Antonino ha più 'titoli' di Edoardo", c'entra Belen Rodriguez. Le parole dell'ex della Vippona.Francesco Monte e Antonella Fiordelisi hanno avuto un flirt Qualche giorno fa Antonella Fiordelisi aveva rivelato che Francesco Totti le avrebbe scritto in passato: “Io in realtà non so il periodo ...