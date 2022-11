Anticipazioni puntata Maurizio Costanzo Show 11 novembre 2022

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nel palinsesto Mediaset ecco riaffiorare il sesto imperdibile appuntamento conche ritorna venerdì 11, in seconda serata su Canale 5. Ovviamente, al timone della conduzione del talkche, sul palco del Teatro Parioli in Roma, ospiterà una serie di volti noti dello spettacolo. Ecco nel dettaglio chi prenderà parte alla sesta. Gli ospiti delSul palco del Teatro Parioli in Roma ritorna l’appuntamento con ilche vedrà come ospiti della sesta: la conduttrice Mara Venier, il volto Mediaset Belen Rodriguez, gli scrittori ...