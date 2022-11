Andrea Vavassori | la concentrazione del tennista

(Di giovedì 10 novembre 2022) È stato uno dei protagonisti degli ultimi Internazionali di Tennis di Bergamo «Trofeo Perrel-Faip, presented by BPER Banca» arrivando ai quarti nel tabellone del singolare. Maè anche un eccellente doppista (numero 52 nella classifica ATP) che sa ben raccontare la sua professione, fatta di racchette, palline e capacità di «stare in gara»

