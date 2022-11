Ancona | preoccupata per il terremoto chiama la madre e scopre che è morta da mesi

(Di giovedì 10 novembre 2022)la mamma che vive adper accertarsi che stesse bene dopo ilche ha sconvolto le Marche, mercoledì 9 novembre. La donna, una 78enne originaria del salernitano e da tempo residente nel capoluogo marchigiano non risponde al telefono. E dopo vari tentativi la figliail 112. Da qui la tragica scoperta: la donna erada, probabilmente per un malore, ed era in avanzato stato di decomposizione.Scoperta chocSecondo il medico legale la donna sarebbeda circa duee per cause naturali. La salma è stata consegnata ai familiari.

