Anche Giuliano Pisapia dice no alla candidatura per la Regione Lombardia

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo Carlo Cottarelli,che non è disposto a candidarsi a sinistrapresidenza della. E in un’intervista al Corriere spiega perché non si candiderà: «Ci ho pensato seriamente ma credo che la soluzione migliore per il centrosinistra e per il civismo sia quella di cambiare schema. Di puntare sulle tante energie che ci sono sul territorio a partire dai sindaci, dagli assessori, dai consiglieri comunali, dall’associazionismo che hanno fatto, e stanno facendo, molto bene in tanti comuni lombardi». Perché, continua, «nel mio impegno politico ho sempre pensato che non ci siano “salvatori della patria”, ma che i risultati migliori siano il frutto del lavoro unitario di una comunità. È stato così quando abbiamo vinto a Milano nel ...