Anche Giuliano Pisapia dice no alla candidatura in Regione Lombardia | «Moratti? Sarebbe un suicidio politico»

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo Cottarelli,si sfila. Come l’economista, l’avvocato ed ex sindaco di Milano non si candideràpresidenza della. E oggi in un’intervista al Corriere della Sera spiega perché: « Ci ho pensato seriamente ma credo che la soluzione migliore per il centrosinistra e per il civismo sia quella di cambiare schema. Di puntare sulle tante energie che ci sono sul territorio a partire dai sindaci, dagli assessori, dai consiglieri comunali, dall’associazionismo che hanno fatto, e stanno facendo, molto bene in tanti comuni lombardi». Per«non bisogna avere paura delle primarie, le vittorie più belle le abbiamo ottenute dopo le primarie. La condizione fondamentale è che ci deve essere un programma condiviso e che tutti, ma ...