American Horror Story NYC 11X09 e 11X10 | trama | promo | streaming

(Di giovedì 10 novembre 2022) Gli episodi diNYCvanno in onda su Fox mercoledì 16 novembre 2022. Il titolo di questa stagione è NYC e il tema principale si ispira alla vita notturna dei club LGBTQ+ nella New York degli anni ’70 o ’80. Vediamo di seguito le anticipazioni sullae ildei primi due episodi. Attenzione: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE #AHSNYC IN ITALIANONYC: cast Il ricchissimo cast comprende volti noti della serie e nuove aggiunte. Il cast completo è composto da Russel Tovey, Zachary Quinto, Denis O’Hare, Billie Lourd, Leslie Grossman, Isaac Powell, Patti LuPone, Sandra Bernhard, Joe Mantello e Charlie Carver....

