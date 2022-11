Allerta NASA | tutti in allarme per l’asteroide killer che orbita intorno al nostro pianeta

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un nuovo pericolo si sta per abbattere sulla Terra, e non sarà facile da affrontare. Di che si tratta? Pare che sia un meteorite che potrebbe provocare più danni del solito. Dobbiamo affrontare situazioni del genere ogni giorno, che ci piaccia o meno – Computermagazine.itUn nuovo meteorite in avvicinamento, ma questa volta con una piccola differenza Un gruppo di astrofici, grazie ad una particolare telecamera a energia oscura, ha scoperto che tre asteroidi ruotanoalla Terra, però soltanto uno di loro potrebbe essere pericoloso per ilsia per le dimensioni che per la vicinanza.” è stato rinonimato 2022 AP7, e sino ad ora era sfuggito alle osservazioni a causa della luce solare che lo ha ben nascosto assieme agli altri due, risultando invisibile praticamente. ...