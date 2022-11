AlixPartners - Il caro energia allontana la ripresa e il pareggio tra Ev ed endotermiche

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 novembre 2022) La recessione economica e i rincari dell'rallentano ladel mercato automobilistico - sia globale che italiano - eno il punto ditra elettriche ed: è la conclusione dell'ultimo Global Automotive Outlook della società di consulenza, secondo cui il 2022 si chiuderà con 78 milioni di immatricolazioni in tutto il mondo, in flessione rispetto agli 80 milioni del 2021 e, soprattutto, ai 90 milioni dei livelli pre-Covid del 2019. Per il 2023 e il 2024 è previsto un recupero, rispettivamente a 84 e 90 milioni di veicoli, grazie alla progressiva riduzione della tensione sulle forniture di semiconduttori e al contributo del mercato cinese, destinato ad attestarsi a oltre 30 milioni di veicoli nel 2026. Quanto all'Italia, le stime sono ...