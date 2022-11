“Alessia Piperno sta tornando a casa” | l’annuncio di Meloni in conferenza stampa – Video

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Faccio una cosa irrituale, il Segretario Stoltenberg mi perdonerà, ma immagino abbiate saputo chesta”. Così Giorgiaindopo l’incontro con il segretario della Nato, Jens Stoltenberg. “Volevo ringraziare i nostri servizi di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso che hanno fatto”, ha aggiunto la presidente del Consiglio parlando della giovane italiana arrestata a fine settembre in Iran e oggi rilasciata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dopo un intenso lavoro diplomatico oggiè stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del Consiglio. Lo comunica Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che ...Come avrete saputosta tornano a casa. Volevo ringraziare i nostri servizi di Intelligence, il sottosegretario Mantovano, e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario, ...Alessia Piperno è stata rilasciata. La travel blogger detenuta da oltre un mese in un carcere di Teheran tornerà presto in Italia... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO ...(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2022 'Faccio un annuncio irrituale, il Segretario Stoltenberg mi perdonerà, ma Alessia Piperno è stata ...