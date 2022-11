Alessandra Amoroso derisa su TikTok | il trend virale fa infuriare i fan | ' Questo è bullismo'

Webboh

vittima di ' bullismo '. Da settimane è diventato virale sul social TikTok un trend che avrebbe lo scopo di prendere in giro la cantante: molti utenti stanno realizzando dei video ...Protagonista dell'evento sarà l'ensemble vocale "Symphonia Laus" & Coro del Conservatorio "Corelli" di Messina, direttore Michele. Solista la sopranoLa Vecchia; Marta Gentile, ... Perché tutt* parlano di Alessandra Amoroso su TikTok Scoppia il caso, i fan la difendono: “È inaccettabile” Alessandra Amoroso vittima di «bullismo». Da settimane è diventato virale sul social TikTok un trend che avrebbe lo scopo di prendere in giro la cantante: ...L'artista salentina è in questi ultimi giorni protagonista di meme e video edit che non le rendono certo giustizia: i suoi supporter hanno deciso di attivarsi per proteggerla ...