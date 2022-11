(Di giovedì 10 novembre 2022) RIMINI (ITALPRESS) – Rilevare in tempo reale, attraverso la video-elaborazione di immagini la corretta occupazione dei parcheggi per la ricaricadei veicoli. E' quanto riesce a fare il sistema tecnologico Ipads ideato daInnovation, società del Gruppoche opera nel settoree dell'energy & waste transition. In occasione di Ecomondo, alla Fiera di Rimini, è stato presentato il sistema che consente una gestione più efficiente degli stalli di sosta dedicati alla ricarica di veicoli elettrici.“A Ecomondo abbiamo presentato per la prima volta il progetto Ipads – ha detto a margine dell'evento Federico Testa, responsabile business operation & salesInnovations -. E' un progetto sviluppato in casaInnovation che permette, ...

Il Tempo

... dell'artificiale e in tutti i settori legati alla customer experience. Altro settore ...importanti a livello infrastrutturale da parte di utility e municipalizzate - come Enel e- per ...... Ivan Vigolo, Responsabile della funzione Technology & Solutions Gruppo; Giovanni Giani, ... Nello specifico lo studio intende promuovere l'uso dell'artificiale per ridurre l'impatto ... Acea, l’intelligenza artificiale al servizio della mobilità elettrica Siglato l'accordo tra Acea Energia e Sace per facilitare le richieste di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas a supporto delle piccole e medie imprese. (ANSA) ...Al via l’intesa tra Acea Energia e SACE per facilitare le richieste di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas.