Accademia di Santa Sofia | grandi firme per la nuova stagione concertistica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – È iniziata la campagna abbonamenti della22/23 dell’di, realizzata in sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento. Quest’anno la programmazione si arricchisce di spettacoli e concerti, sempre sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale, che oltre agli eventi, in vendita o in abbonamento, all’Auditorium Sant’Agostino, si svolgeranno, come tradizione, nella Chiesa die, novità di quest’anno, anche all’Auditorium San Vittorino, che accoglierà una brillante rassegna di Jazz curata e seguita artisticamente dal Maestro Uberto Aucone. Per queste due sedi è comunque consigliata la prenotazione. Solo per gli appuntamenti ...