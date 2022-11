A Milano si scierà tra i grattacieli fino al 27 novembre. Alla faccia della crisi climatica

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mentre gli scienziati annunciano l’arrivo di un anomalo caldo novembrino, con picchia 30° in alcuni angoli dello Stivale, con un Natale che si annuncia particolarmente tiepido, la Cop27 di Sharm El-Sheikh costellata di tante – o troppe – parole e pochi fatti, Greta Thunberg che, stanca di fare la propria parte, sta valutando di passare il megafono, aè apparso come un’oasi nel deserto lo “Swiss winter village“, una pista da sci tra i. Un’operazione di marketing messa a punto da Svizzera Turismo, in collaborazione con Trenitalia, per promuovere le località sciistiche oltreconfine. Suggestiva, non c’è che dire. Non fosse per il fatto che la faccenda del climate change (link qui) non è una roba da salottieri ma una triste realtà con cui, che ci piaccia o no, toccherà fare i conti....