A Milano invidiano il calciomercato del Napoli e pensano ai 35 milioni per De Ketelaere

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022) Aildel. E non potrebbe essere altrimenti. Già ieri Repubblica è stata costretta a celebrare con mesi di ritardo l’eccellente lavoro del club azzurro. Oggi lo fa anche il Corriere della Sera. Aildel. Ilha piegato l’Empoli grazie a due subentrati, Lozano e Zielinski, due che infatti fai fatica a definire riserve, mentre il Milan ha frenato malamente a Cremona perché tradito dalle sue seconde linee, con Ballo-Touré e Origi che non sono all’altezza di Hernandez e Giroud (convocati ieri dalla Francia per il Mondiale, non c’è Maignan). Il confronto coinvolge inevitabilmente anche il mercato estivo, che sta dando risultati opposti. Salutati big come ...