A Ciampino l’ultima giornata ecologica per conferire i rifiuti ingombranti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il 12 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, ci sarà, prevista dal calendario, per l’anno 2022. Tutti i cittadini potranno, quali mobili, porte,metallici, lampade al neon, frigoriferi, lavatrici, condizionatori e apparecchiature elettriche ed elettroniche (televisori, computer ecc.) sfalci e potature, nel parcheggio di via Mura dei Francesi compreso tra via Cagliari e via P. Paolo Pasolini (fronte Parco A. Moro). Lo rende noto l’AET (Ambiente, Energia, Territorio Spa). Idovranno essere trasportati direttamente dagli utenti nell’area predisposta, attenendosi alle seguenti norme: –esclusivamente i materiali sopra riportati; – Ridurre se possibile il ...