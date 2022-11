100 milioni di euro all’anno buttati a causa della dispersione … energetica nelle scuole | usiamoli per altro Ecco i calcoli

... visti anche i 48di cittadini che hanno votato in anticipo via posta oppure negli appositi ...si è votato per eleggere tutti i 435 deputati della Camera dei Rappresentati e 34 senatori su...... reduce dal successo del suo ultimo singolo " Fluo " e da due anni record con oltremila spettatori ai suoi concerti, 34 certificazioni tra Dischi di Platino e Oro e più di 500di stream. ...Il Chelsea potrebbe soffiare Milinkovic Savic alla Juventus: i Blues mettono nel mirino il centrocampista serbo ...La Corte di Giustizia Europea accoglie l'istanza di Deutsche Umwelthilfe: milioni di veicoli diesel non regolano le emissioni come dovrebbero ...