Zingaretti | “La Regione Lazio mai autorizzerà l’inceneritore Conte rompe l’alleanza di centrosinistra senza motivo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Ho ascoltato la conferenza stampa di ieri. Io penso che in questo mododiche governa il, perché lanon ha mai autorizzato e mainessun inceneritore. Lo abbiamo deciso noi da anni e non lo decide certo Giuseppe. Non serve che ce lo ricordi“. Lo ha detto Nicola, a margine del suo evento di fine mandato, in piazza di Pietra. Solo ieri il leader M5s, nel corso di una conferenza stampa nella Capitale, ha dettato le condizioni del Movimento ai dem. E oggi, come conferma della rottura, le assessore M5s dellaRoberta Lombardi e Valentina Corrado non erano presenti per ...