Zingaretti | Domani firmerò le mie dimissioni

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Come anticipato dal Foglio arriverannomattina ledi Nicolada presidente della Regione Lazio. A tarda notte infatti il consiglio regionale ha approvato il collegato al bilancio, l’ultimo atto che il governatore aveva annunciato di attendere prima dell’addio. “mattina - ha detto il governatore a durante la presentazione del suo rapporto di fine mandato -le mie". Dopo la bollinatura della Corte dei Conti al rendiconto di bilancio e una visita alle fosse Ardeatine il presidente firmerà le. Si apriranno così i 90 giorni previsti dalla legge per il ritorno alle urne. Si voterà dunque il primo o il secondo fine settimana di febbraio.

