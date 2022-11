Zingaretti | “Conte ha rotto senza motivo l’alleanza nel Lazio”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ROMA – “Ho ascoltato la conferenza stampa di ieri. Io penso che in questo modorompedi centrosinistra che governa il, perché la Regione non ha mai autorizzato e mai autorizzerà nessun inceneritore. Lo abbiamo deciso noi da anni e non lo decide certo Giuseppe. Non serve che ce lo ricordi”. E’ quanto ha detto il presidente della RegioneNicola, parlamentare del Partito Democratico, a margine del suo evento di fine mandato, in piazza di Pietra. L'articolo L'Opinionista.

