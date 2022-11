Zingaretti | Conte ha rotto alleanza senza motivo nel Lazio

(Di mercoledì 9 novembre 2022) "Ho ascoltato la conferenza stampa di ieri. Io penso che in questo modorompe l'di centrosinistra che governa il, perché la Regione non ha mai autorizzato e mai ...

Lo abbiamo deciso noi da anni e non lo decide certo Giuseppe. Non serve che ce lo ricordi". Lo ha detto Nicola, a margine del suo evento di fine mandato, in piazza di Pietra. .Perrompe alleanza col centrosinistra senza un motivo".Sempre più psicodramma nel Pd in vista delle Regionali. Dopo la rottura di Giuseppe Conte dell'alleanza nel Lazio a causa della decisione ...D omani mattina il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti parteciperà al decimo giudizio di parifica della Corte dei Conti sulla Regione Lazio, immediatamente dopo firmerà le dimissioni da p ...