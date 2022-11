Globalist.it

Ne parla in un'intervista al Corriere della Sera Luigi, ex senatore del Pd. "In vista delle Regionali, non facciamo come alle Politiche dove veti e attese inutili hanno determinato la sconfitta.Ribadisce che guiderà la fase che sisino al Congresso, per " amore del partito ", ma chiede, ... Tranne che da un vecchio seniores, Luigi: "Il tempo previsto non è sufficiente per una ... Zanda (Pd) apre a Letizia Moratti: “Sosteniamola, ha ottime possibilità di vittoria” Luigi Zanda del Pd chiede ai dem di sostenere Letizia Moratti nella corsa alla presidenza della Regione Lombardia, dopo la rinuncia di Carlo Cottarelli. "Non facciamo l'errore delle Politiche".Ironia della sorte: in Lombardia dei tre o quattro nomi che correranno presumibilmente tra 89 giorni per contendersi la guida della Regione al momento ce n’è uno solo sul… Leggi ...