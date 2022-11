WWE | Lieto annuncio di Pat McAfee | dopo tante lacrime | il bel messaggio alla moglie

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “circa 150 punture, un intervento chirurgico, un trasferimento, innumerevoli esami del sangue, l’attesa di embrioni, test genetici, sperando in un positivo su uno stick di pipì. Tanto sostegno da parte della famiglia e degli amici più stretti. Siamo felicissimi di annunciare la nostra doppia attesa!”. E’ questo ilche il telecronista WWE Pat, per adesso in pausa, ha pubblicato oggi sui social per comunicare la tanto attesa gravidanza. Non capita spesso che le persone si aprano così tanto riguardo a questo tema, specialmente quando si parla di riproduzione in vitro. Pat ha poi pubblicato un altroin cui ha spiegato meglio la situazione: “Dalle operazioni chirurgiche d’emergenza, per le quali mi è stato detto in entrambe le occasioni che avrei potuto perdere mia ...