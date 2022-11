WWE | La nuova di T-shirt di Rhea Ripley omaggia la figura di Eddie Guerrero

(Di mercoledì 9 novembre 2022)rimane una delle lottatrici più ambite della WWE. Le sue quotazioni si sono alzate solamente una volta approdata nel main roster. Infatti, a causa del suo attuale rapporto con Dominik Mysterio, la federazione sta vendendo una maglietta ispirata aè considerata, tra le altre cose, una dominatrice. Il fatto che sia una sorta dimaterna per Dominik serve solo a far capire questo punto. Non solo, ma spesso si paragona anche al rapporto dicon il figlio di Rey.T-Recentemente è stato annunciato che la compagnia venderà una maglietta ispirata al compianto wrestler per la, con la semplice scritta “I’m your Mami”, che è un omaggio a “I’m your Papi” di ...

The Shield Of Wrestling

" Ad esempio personalmente ho concluso il percorso per essere Istruttore Certificato di DDPY, un nuovo metodo di fitness molto usato da atleti, AEW ed UFC... ho iniziato i corsi ad Aosta e non ......Dwayne "The Rock" Johnson) ha finalmente debuttato sugli schermi della. La giovanissima atleta di soli 21 anni è apparsa sugli schermi di NXT nella puntata di martedì sera, rivelandosi come... WWE Draft: spunta una nuova data per il 2023 Dietro tale volontà da parte della WWE, ci sarebbe la necessità della compagnia di avere nuovo materiale per creare delle clip per il futuro, per poter confezionare dei video di presentazione dei War ...Nessuna stroncatura ormai avvenuta, ma semplicemente un radicale cambio di progetti per un futuro che continua a essere tutto dalla sua parte. Questa la situazione che sembra esserci intorno ad un app ...