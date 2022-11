WEC | 8 Ore Bahrain | sfida finale per Toyota ed Alpine | Ferrari cerca il titolo in GTE PRO

Vigilia . L'appuntamento conclusivo del FIAè ospitato dal Bahrain International Circuit che sorge in località Sakhir, un tracciato che ... La gara endurance, per via della durata di otto, ...Cambia la categoria , rispetto a 12 mesi fa, ma l'attesa è ugualmente grande: domenica 12 novembre Alessio Rovera sarà in pista per la '8' con cui si conclude il, il Mondiale Endurance. E il ...In Bahrain le Rosse di AF Corse sono in piena corsa per la (ri)conquista dei Mondiali Piloti e Costruttori, ma il tracciato di Sakhir presenterà insidie da non sottovalutare e sfruttare bene le copert ...A Sakhir le 9X8 LMH si presentano davanti alla loro prima 8 Ore e su un tracciato inedito che le vedrà competere per la prima volta in notturna. Il team francese è desideroso di raccogliere il maggior ...