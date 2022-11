Volvo EX90 | informazioni sul nuovo Suv elettrico

rappresenta l'inizio di una nuova era per il brand scandinavo. Elegante e trasversale, ha proporzioni moderne e una lunghezza che supera i 5 metri, nonostante tutto è scattante, veloce e ..., il Suv erede di XC90 è un modello elettrico al 100% . La Casa svedese, di proprietà della cinese Geely , definisce il modello come " l'auto più avanzata mai realizzata " dal Costruttore ...Volvo presenta l'EX90. Il SUV elettrico avrà una batteria da 111 kWh e un'autonomia fino a 600 km. L'EX90 è disponibile in due varianti. Una prima ...Fino a 600 km di autonomia per un SUV elettrico, tecnologico e sicuro: Volvo presenta la nuova EX90. Prezzi a partire da 104.500 euro, prime consegne a fine 2023.