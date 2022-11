Volocopter | a Roma il nuovo taxi volante sostenibile

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Si chiama, ed è ilgioiello della mobilità urbana. Questo veicolo innovativo, completamente elettrico, a partire dal 2024 inizierà a sorvolare la Capitale in occasione del Giubileo e della candidatura diper Expo2030. L’obiettivo è di collegare l’aeroporto di FIumicino con il centro della città in 20 minuti, evitando tutto il traffico che congestiona gli spostamenti urbani. Si tratta di un mezzo di trasporto rivoluzionario, un elicottero silenzioso ed ecologico. Un gioiello di tecnica e innovazione, progettato da una start up tedesca.ha già sostenuto il primo giro di prova. Il test è andato a buon fine, senza problemi. Ha volato in uno spazio aereo riservato, dopo un decollo verticale, per 5 minuti fino a Fiumicino. Ha viaggiato a 40 metri di ...

Ad effettuare il primo volo sono stati Aeroporti di, UrbanV e Atlantia. Il test è arrivato ad un anno dalla presentazione del primo prototipo di "eVtol" nel nostro Paese. Il pilota ... Volocopter, il nuovo taxi elettrico volante di Roma Il futuro della mobilità aerea urbana sostenibile è già qui e si chiama Volocopter. Roma sarà una delle prime capitali in cui questo nuovo mezzo di trasporto, l'elicottero elettrico, nel 2024, ...Anche Milano, dopo Roma, sta lavorando per rendere operativi i taxi volanti. Potrebbero partire da Linate, Bresso, Malpensa o dallo Human Technopole. Obiettivo: farli decollare in tempo per le Olimpia ...