Volley | Piacenza ruggisce all’esordio in CEV Cup | Lucarelli | Leal e Romanò scatenati contro Praga Ottavi ipotecati

(Di mercoledì 9 novembre 2022)ha sconfitto il Vk Lvicon un rotondo 3-0 (25-21; 25-19; 25-20) nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2022-2023 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi hanno esordito con brillantezza in campo continentale e hanno surclassato la poco quotata compagine ceca, ipotecando la qualificazione aglidi finale: per garantirsi il passaggio del turno basterà vincere due set nell’indi ritorno in programma settimana prossima, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà un golden set di spareggio. Lo schiacciatore Ricardo(9 punti), il martello Yoandy(13 punti, 5 aces), l’opposto Yuri(8 punti) hanno fatto la differenza sulla regia di Antoine Brizard. Prova di ...