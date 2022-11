Volley | Perugia vince al debutto in Champions League | travolto il Lubiana col turnover

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022)ha esordito con una bella vittoria nella2022-2023 dimaschile. I Block Devils hanno sconfittocon un netto 3-0 (25-19; 25-16; 25-19) di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, infilando la nona vittoria consecutiva in questo avvio di stagione: in campionato sono ampiamente al comando a punteggio pieno con sei affermazioni e nel frattempo hanno alzato al cielo anche la Supercoppa Italiana. La compagine di Andrea Anastasi, tra le favorite per la conquista del massimo trofeo europeo, si porta al comando del gruppo E in cui figurano anche il Duren e lo Ziraat Bankasi Ankara. Ricordiamo che le vincitrici dei cinque raggruppamenti e le tre migliori seconde classificate si qualificheranno ai quarti di finale. La corazzata umbra non ha avuto particolari problemi ...