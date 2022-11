Volley | Civitanova ribalta il Benfica in Champions League | rimonta superba da 0-2

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022)ha mostrato i muscoli al debutto stagionale nella2022-2023 dimaschile, riuscendo a risalire la china in maniera perentoria dopo essere andata sotto per 0-2 e 8-10 contro il. Sulla carta la compagine portoghese non avrebbe dovuto impensierire i Campioni d’Italia, ma la Lube si è fatta imbrigliare nei primi due set di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e ha rischiato di incappare in quello che sarebbe stato un clamoroso tracollo. I cucinieri hannoto la situazione in maniera sbarazzina e hanno trionfato per 3-2 (23-25; 21-25; 25-19; 25-22; 15-13), portando a casa un successo cruciale nella corsa verso i quarti di finale. I ragazzi di coach Chicco Blengini si portano momentaneamente al comando del gruppo C, in attesa del ...