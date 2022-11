Volley | Cev Cup 2023 | Piacenza domina Praga all’esordio europeo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022)nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Cup maschile. La formazione italiana si è imposta in tre set (25-21, 25-19, 25-20), conquistando una splendida vittoriaassoluto in Europa. Dal 10-10 del primo set i piacentini sono rimasti sempre avanti, mentre hanno sofferto qualcosa nel secondo rido e sono stati riagganciati sul 19-19 prima, però, di chiudere con ben sei punti consecutivi. Finale perfetto e ultimo set sempre avanti dall’1-1 iniziale in poi. Ed ora testa al ritorno. SportFace.