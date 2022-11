VIDEO Antony | l’emozione per la convocazione con il Brasile

Calciomercato.com

Commenta per primo L'attaccante brasiliano del Manchester United,è nella lista dei 26 del ct Tite che parteciperanno al Mondiale in Qatar.Ilè stato postato nelle storie Instagram dello stesso, che ha inoltre voluto ringraziare tutte le persone vicine a lui per aver contribuito alla realizzazione di quello che è un vero e ... Antony scopre di essere convocato al Mondiale e impazzisce VIDEO Antony ha emozionato tutti pubblicando la reazione all'annuncio ufficiale della sua convocazione per il Brasile ...Il classe 2000 del Manchester United ha postato sui social un video che lo ritrae nel momento in cui scopre di far parte della spedizione in Qatar ...