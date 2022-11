Verona-Juventus | rivedi la conferenza di Allegri VIDEO

Atalanta, Sassuolo, Sampdoria, Empoli,, Torino, Cremonese, sette partite, due pareggi a reti ... La brillantezza fisica è andata smarrita da molto tempo, esattamente da dopo Milan -. Gli ...... tecnico del, non interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida con la. L'allenatore gialloblù ha deciso di non parlare alla vigilia del delicato match, decisivo per ...La Juventus pianifica il futuro ... In attesa di scendere in campo per l’insidiosa sfida contro l’Hellas Verona, in casa bianconera è già tempo di pianificare il futuro. Federico Cherubini ©LaPresse ...Al Bentegodi i bianconeri cercano il quinto successo consecutivo in campionato. Due i dubbi per il tecnico: a centrocampo e in attacco ...