Verona-Juventus | i convocati di Massimiliano Allegri | assenti Chiesa e Vlahovic

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La, dopo il grande successo ottenuto all’Allianz Stadium con l’Inter, si prepara a tornare in campo nel turno infrasettimanale contro l’Hellas, nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico bianconero, in vista di questo importante confronto che potrebbe permettere ai suoi di avvicinarsi al Milan, ha diramato la lista dei calciatori, tra i quali non figurano Federicoe Dusananche Pogba, Kaio Jorge, McKennie, Iling, De Sciglio e Ake, mentre ci sono Paredes e Kean. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione di: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin; Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani; Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, ...

Subito rimbalzate in tutto il globo e, naturalmente, anche a Torino, sponda. In ... le tappe controe Lazio nei prossimi quattro giorni serviranno anche per rilanciarne le quotazioni ...I gialloblù cercano di interrompere la striscia negativa, i bianconeri provano invece a prolungare il loro filotto di ...Per la trasferta sul campo del Verona il tecnico bianconero sarà costretto a rinunciare a diversi titolari Emergenza punte per la Juventus. In vista della trasferta sul campo del Verona, valevole per ...Faraoni dà forfait, Verdi titolare. Djuric potrebbe avere una chance Il Verona va a caccia di un’impresa: nella serata di domani i ragazzi di Bocchetti scenderanno infatti il campo al Bentegodi per c ...