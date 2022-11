Vasco Rossi a Roma annuncia gli stadi 2023 | “Noi artisti dobbiamo portare gioia in un momento terribile come questo tra la guerra e l’incubo di un disastro nucleare”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Eh già, sono ancora qua”, ha esclamatodavanti a una platea di centinaia di fan accorsi al The Space Cinema Moderno di– festanti con cori e striscioni, sin dal primo pomeriggio – per la visione, in anteprima, del docu-film evento, registrato al Circo Massimo l’11 e 12 giugno davanti a 140mila fan. “live –Circo Massimo”, diretto dal fidato Pepsynoff, uscirà nelle sale cinematografiche per soli tre giorni: il 14, 15 e 16 novembre, distribuito da Adler Entertainment. Il film-concerto uscirà anche in BluRay/Dvd il 25 novembre. Il rocker, che pubblicherà il 9 dicembre anche una speciale riedizione rimasterizzata del disco ‘Vado al massimo’ del 1982, ha ricevuto davanti ai suoi fan, per mano del presidente dell’agenzia Live Nation Italia Roberto De Luca, ...

Il Blasco ritorna negli stadi, il suo nuovo tour annunciato per l'estate 2023. Le date a Bologna, Roma, Salerno e ...E poi un anziano, accusato dalla sua improbabile compagna di aver perso smalto da quando non eccede più in trasgressioni. Insomma, ce n'è per tutti.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Bologna - È ufficiale, Vasco Rossi ha annunciato il nuovo tour, Vasco Live 2023. Dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori durante i suoi concerti di ...