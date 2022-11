Vasco a Roma | riceve la Lupa d’Oro da Gualtieri | che lo coinvolge a duettare ‘Alba chiara’ Ecco il video

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Come annunciato già ieri, poco faRossi è salito in Campidoglio, perre dal sindacoil prestigioso riconoscimento laCapitolina.al Campidoglio: una ‘manna’ per il sindaco che, sfoderata la chitarra’, ha voluto intonarePer l’occasione il primo cittadino, che da buon dem quando si tratta di poter usufruire dell’arte e della cultura per mettersi in mostra in termini di ‘affabile popolarità’ ne approfittano subito, non ha certo perso il colpo. Così, quando la celebre rockstar di Zocca è entrata nel suo studio, il Sindaco ha subito sfoderato la chitarra, che tiene sempre con se (beato lui se ha anche il tempo si suonarla sul posto di lavoro!), invitandoad improvvisare con lui...

La prima volta a Roma è stato a 19 anni per seguire una ragazza. Ma poi per la città eterna è diventata una seconda casa: il primo concerto a Villa Gordiani, quartiere Prenestino per una Festa dell'Unità. Ma, ha aggiunto, 'a Roma venivo anche per motivi miei privati, perché qui ho amici, parenti, figli e nipoti. Fra questi c'era anche Pannella che venivo a trovare tante volte. Lui sempre attivo ... Roma, 9 nov. (Adnkronos) - La prima trasferta a Roma per una ragazza, l'incontro con De Gregori che volle salutarlo e per lui fu come vincere "un Premio Nobel", il rapporto con Marco Pannella di cui..